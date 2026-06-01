Названа причина отравления угарным газом в Махачкале

Причиной отравления угарным газом 6 человек в Дагестане стал водонагреватель

Причиной отравления угарным газом шести человек в многоквартирном доме в Махачкале стал водонагреватель, который установили с нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Дагестана.

«Газовый водонагреватель был подключен с нарушением требований, а именно — с использованием несертифицированного гибкого шланга, а монтаж был выполнен с грубыми ошибками», — сказали в ведомстве.

Это привело к выделению угарного газа.

Все произошло в жилом доме на улице М. Гаджиева в понедельник, 1 июня. Пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Как уточняли в МЧС по республике, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, но стабильное. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

29 апреля в жилом доме в поселке Вольное, расположенном в Джанкойском районе Крыма, произошел пожар на первом этаже. В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что огонь охватил домашние вещи и мебель.

В задымленном помещении находились 61-летняя женщина и четверо ее внуков, один из которых — шестимесячный младенец. Всех пятерых госпитализировали с отравлением продуктами горения. На фоне случившегося глава управления СК РФ по Крыму Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело.

