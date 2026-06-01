В Махачкале шесть человек госпитализировали с отравлением угарным газом

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Шесть человек отравились угарным газом в квартире одного из домов в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, передает РИА Новости.

По данным ведомства, ЧП произошло в жилом доме на улице М. Гаджиева.

«От угарного газа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. <...> Все доставлены в медицинские учреждения», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, но стабильное. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

29 апреля в жилом доме в поселке Вольное, расположенном в Джанкойском районе Крыма, произошел пожар на первом этаже. В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что огонь охватил домашние вещи и мебель. В задымленном помещении находились 61-летняя женщина и четверо ее внуков, один из которых — шестимесячный младенец. Всех пятерых госпитализировали с отравлением продуктами горения. На фоне случившегося глава управления СК РФ по Крыму Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело.

Ранее в Москве пять детей пострадали из-за искусственного дыма на концерте.

 
