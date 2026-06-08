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Дайверы случайно сняли исторические фото большой белой акулы в Средиземном море

Healthy Seas: большую белую акулу впервые сняли под водой в Средиземном море
Derk Remmers

При очистке затонувшего корабля от брошенных рыболовных сетей дайверы впервые в истории засняли взрослую большую белую акулу в Средиземном море. Об этом сообщила природоохранная организация Healthy Seas в пресс-релизе на своем сайте.

Уникальные кадры были сделаны в ходе экспедиции в Сицилийском проливе между итальянской Сицилией и Тунисом. Команда дайверов удаляла так называемые «сети-призраки», которые уплыли от рыбаков, но продолжают уничтожать черепах, крупную рыбу и других морских обитателей.

«Что делает эту встречу такой значимой — это не только сама акула, но и контекст. Мы были там, чтобы убрать сети, уничтожающие морскую жизнь на экосистеме затонувшего корабля. Такие моменты напоминают нам, насколько много жизни еще существует в открытых водах Средиземноморья и как важно защищать ее от предотвратимых угроз», — прокомментировала ситуацию директор Healthy Seas Вероника Микос.

Исследователь Сицилийского морского центра доктор Карло Каттано пояснил, что большинство знаний о белых акулах в Средиземном море получено в ходе изучения особей, пойманных рыболовными судами, а не в естественной среде обитания. По его словам, наблюдения вроде этого чрезвычайно ценны для понимания распространения и поведения вида, находящегося под угрозой исчезновения. Ученый также отметил, что встреча с большой белой акулой подтверждает природоохранную ценность района, где работали дайверы.

«Статистически гораздо вероятнее выиграть в лотерею, чем встретить под водой такое культовое животное. Ничто не готовит к подобному моменту», — поделился дайвер Дерк Реммерс из организации Ghost Diving.

По его словам, после встречи с акулой команда продолжила работу по удалению сетей. Помимо видеосъемки и очистки, экспедиция также занималась отбором проб ДНК и мониторингом биоразнообразия. Организация Healthy Seas с 2013 года удалила из мирового океана более 1309 тонн морского мусора.

Ранее в Приморье рыбаки отбили у акулы гигантского тунца.

 
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