У берегов Омана атаковано судно, находящееся под санкциями США

Судно с индийскими моряками на борту, которое находится под американскими санкциями, атаковано у побережья Омана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Союз моряков Индии.

В публикации отмечается, что в текущий момент 24 индийских моряка на борту терпят бедствие.

По данным CNN, Судно Motor Tanker Marivex было внесено в список санкций министерством финансов США в декабре в связи с рестрикциями против Ирана.

«В стенограмме сигнала бедствия с танкера в понедельник экипаж сообщает, что на борту произошел пожар после того, как, по их словам, они были «атакованы ВМС США», — говорится в публикации.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные выпустили ракету по пустому танкеру, который направлялся в иранский порт. В заявлении говорится, что шедший под флагом Ботсваны в международных водах Персидского залива в направлении острова Харк танкер Lexie на протяжении 24 часов игнорировал неоднократные предупреждения и не выполнял указания CENTCOM. Для того чтобы не дать судну достичь Ирана, американский летательный аппарат нанес ракетой Hellfire удар по машинному отделению, выведя танкер из строя.

Ранее США открыли огонь по иранскому танкеру в Оманском заливе.