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Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

ВС США нанесли ракетный удар по пустому танкеру в Персидском заливе

CENTCOM: по шедшему в иранский порт пустому танкеру выпущена ракета
Виталий Тимкив/РИА Новости

Американские военные выпустили ракету по пустому танкеру, который направлялся в иранский порт. Об этом на свой странице в социальной сети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении говорится, что шедший под флагом Ботсваны в международных водах Персидского залива в направлении острова Харк танкер Lexie на протяжении 24 часов игнорировал неоднократные предупреждения и не выполнял указания CENTCOM. Для того чтобы не дать судну достичь Ирана, американский летательный аппарат нанес ракетой Hellfire удар по машинному отделению, выведя танкер из строя.

По сведениям CENTCOM, с начала 13 апреля морской блокады Ирана американские военные вывели из строя шесть коммерческих судов и перенаправили 122.

20 мая стало известно, что американские морские пехотинцы захватили в Оманском заливе иранский танкер.

8 мая сообщалось, что американские военные атаковали пустые нефтяные танкеры, которые пытались вернуться в Иран через Ормузский пролив.

Ранее США открыли огонь по иранскому танкеру в Оманском заливе.

 
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