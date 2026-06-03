ВС США нанесли ракетный удар по пустому танкеру в Персидском заливе

Американские военные выпустили ракету по пустому танкеру, который направлялся в иранский порт. Об этом на свой странице в социальной сети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении говорится, что шедший под флагом Ботсваны в международных водах Персидского залива в направлении острова Харк танкер Lexie на протяжении 24 часов игнорировал неоднократные предупреждения и не выполнял указания CENTCOM. Для того чтобы не дать судну достичь Ирана, американский летательный аппарат нанес ракетой Hellfire удар по машинному отделению, выведя танкер из строя.

По сведениям CENTCOM, с начала 13 апреля морской блокады Ирана американские военные вывели из строя шесть коммерческих судов и перенаправили 122.

20 мая стало известно, что американские морские пехотинцы захватили в Оманском заливе иранский танкер.

8 мая сообщалось, что американские военные атаковали пустые нефтяные танкеры, которые пытались вернуться в Иран через Ормузский пролив.

Ранее США открыли огонь по иранскому танкеру в Оманском заливе.