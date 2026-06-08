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Общество

В Узбекистане при взрыве на газовой заправке погибли шесть человек

МЧС: шесть человек погибли при взрыве на газовой заправке в Узбекистане
Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

В Кашкадарьинской области Узбекистана произошел взрыв на газозаправочной станции, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщило МЧС республики в Telegram-канале.

«В результате погибли шесть человек, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — рассказали спасатели.

В МЧС добавили, что после взрыва на месте начался пожар. Огнем были повреждены четыре транспортных средства и два подземных резервуара для хранения топлива.

После произошедшего была создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым. Ее члены займутся оказанием помощи пострадавшим, установлением причин инцидента и предотвращением подобного в будущем.

В мае в Пятигорске скончался один из пострадавших при взрыве и пожаре на местной АЗС. Умер водитель газовоза, при разгрузке которого на станции произошло ЧП: 56-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него 96% ожогов тела.

Ранее несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии.

 
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