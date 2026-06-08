В Татарстане заявили об отказе 50% молодых людей от брака

В Татарстане среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 53% девушек и 50% юношей не хотят создавать семью. Социологи провели опрос и выяснили, что на сегодняшний день многие молодые люди негативно относятся к браку, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на данные, озвученные главой Минмолодежи республики Азатом Кадыровым на заседании Госсовета РТ.

«К сожалению, данные опросов показывают преобладание негатива к семье как к институту общества, а также поддержку бездетности», — сообщил министр.

Ссылаясь на исследование социологов, он отметил, что среди людей в возрасте от 25 до 35 лет создавать семьи не хотят 43% женщин и 40% мужчин. При этом детей они все-таки хотят – так, о нежелании становиться родителями в данной возрастной категории заявили лишь 5% женщин и 11% мужчин.

Для поддержки молодых семей и решения этой проблемы глава Минмолодежи РТ призвал на федеральном уровне установить размер жилищных выплат в зависимости от количества детей. Сегодня число детей к сумме выплат не привязано, напомнил он.

Всего, по данным на 2025 год, в Татарстане насчитывается более миллиона молодых людей, что на 64 тыс. меньше, чем в 2021 году. Это объясняется демографической ямой 90-х и отъездом молодежи в другие регионы для учебы, заключил Кадыров.

До этого стало известно, что в России набирает популярность такое явление, как «соло-материнство». По данным Telegram-канала Baza, за последние четыре года количество женщин, решившихся на донорское оплодотворение путем ЭКО, выросло на 50%. Чаще всего за ней обращаются россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи. Комментируя эту статистику, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что законодатели разберутся с этим вопросом. По ее мнению, из-за тренда на соло-материнство появляется все больше «женственных мужчин с налетом феминизма», причем впоследствии дети, выращенные без отцов, продолжают модель одинокой семьи.

Российская молодежь ранее установила рекорд по одиночеству.