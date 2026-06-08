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Врач раскрыла, какую опасность таят в себе книги по психологии

Врач Аванесян: чтение книг по психологии может травмировать еще больше
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Чтение книг по психологии может как помочь, так и навредить. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила практикующий психолог, психотерапевт Ольга Аванесян. Она пояснила, что человек воспринимает любую информацию через собственные фильтры (травмы, родовые сценарии), которые искажают смысл прочитанного.

«Пример: женщина с установкой «со мной что-то не так» читает про типы привязанности. И слышит не «можно строить здоровые отношения», а «я тревожный тип, значит, я сломана». Книга только усиливает ее боль. Без психолога сложно заметить, где вы видите реальность, а где — свой старый сценарий», — сказала специалист.

Чтобы жить иначе, необходимо по-другому думать и действовать, однако психика сопротивляется. Книги в данном случае не всегда способны помочь, добавила она.

Согласно результатам опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru», за последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29% до 43%.

Средние расходы граждан РФ на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,4 тыс. рублей в год, то в этом показатель вырос до 6,1 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что россияне читали зимой 2026 года.

 
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