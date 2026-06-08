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Общество

Молдавия провела реформу спецслужб

Санду заявила о реформировании спецслужб Молдавии при помощи европейской страны
Global Look Press

Службу информации и безопасности (СИБ) Молдавии реформировали при поддержке одной европейской страны. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

«Доверяю не только ей (СИБ), но и нашим партнерам. В серьезных государствах службы разведки и безопасности не развивают тесного сотрудничества, если им не доверяют», — рассказала глава государства, не уточнив, какое именно государство помогло с реформой.

При этом Санду признала, что невозможно полностью исключить риск провалов. В качестве примера она вспомнила двух агентов ведомства в Москве, а также дело бывшего заместителя главы СИБ Александра Балана, обвиненного в сотрудничестве с белорусскими спецслужбами.

В июне прошлого года ФСБ России сообщала, что в Москве сотрудники ведомства задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. По данным спецслужбы, они прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны. Оба фигуранта дали признательные показания.

В апреле 2026 года Россия обменяла молдавских шпионов на арестованного в Польше археолога Александра Бутягина и супругу российского военного, проходившего службу в Приднестровье.

Ранее президента Молдавии обвинили в госизмене из-за обмена сотрудников спецслужб.

 
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