Президента Молдавии обвинили в госизмене из-за обмена сотрудников спецслужб

Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обвинила президента страны Майи Санду в «сознательной государственной измене» из-за проведенного обмена граждан. Об этом сообщается в партийном заявлении.

28 апреля Молдавия рамках международного обмена выдала Белоруссии бывшего заместителя директора молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Бэлана, осужденного в республике за разглашение гостайны, а также гражданку России Нину Попову. Взамен Кишинев получил двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Также Польша освободила российского археолога Александра Бутягина, ранее задержанного по запросу Украины. Обмен задержанными по формуле «пять на пять» состоялся на границе Белоруссии и Польши.

ЛДПМ заявила, что подобные случаи не имеют прецедентов, поскольку речь идет о передаче бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужб в обмен на действующих офицеров. В ЛДПМ считают, что такие действия могут представлять угрозу национальной безопасности.

«Ситуация вызывает вопросы, не имеющие аналогов в истории спецслужб... Это деяние сопоставимо с сознательной государственной изменой, совершенной при прямом участии Майи Санду», — указано в заявлении.

В партии напомнили, что Бэлан занимал руководящую должность в контрразведке и обладает чувствительной информацией о работе ведомства. В партии потребовали от властей разъяснений по поводу обмена.

Ранее стало известно, что арестованный в Польше Бутягин написал две книги в СИЗО.

 
