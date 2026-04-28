В ФСБ раскрыли подробности обмена археолога Бутягина

Молдавские разведчики, которых обменяли на двоих россиян, тщательно пытались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В ведомстве рассказали, что граждан России, которых вернули на родину, обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

«Молдавские разведчики, понимая, что они разоблачены, тщательно старались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб», — отметили в ведомстве.

В ходе обмена на границе с Польшей в Россию вернулись археолог Александр Бутягин и супруга российского военного, проходящего службу в Приднестровье.

Обмен стал возможен благодаря многоэтапной операции, которую российские правоохранители провели совместно с КГБ Белоруссии. По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года. Отправной точкой к их организации послужило обращение к главе Белоруссии отдельных лидеров дружественных стран.

