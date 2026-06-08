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Общество

Студентов Севастополя перевели на дистант

Развожаев: студентов колледжей и техникумов Севастополя перевели на дистант
Kira Hofmann/ZB/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что студенты колледжей и техникумов города переведены на дистанционное обучение в связи с текущей обстановкой в регионе

По словам главы города, решение принято департаментом образования и науки ради безопасности учащихся и преподавателей. Занятия организуют с помощью цифровых платформ, что позволит вести учебный процесс без очного присутствия. Департамент окажет необходимую техническую и методическую поддержку, добавил он.

Экзамены на выпускных курсах перенести на осень невозможно, иначе студенты лишатся возможности поступать в вузы, подчеркнул губернатор. Он отметил, что экзамены пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Высшим учебным заведениям Севастополя, подведомственным Минобрнауки, рекомендовано пересмотреть организацию учебы и по возможности также перейти на дистанционный формат. Развожаев добавил, что окончательные решения принимают ректоры вузов.

До этого губернатор сообщал, что в Севастополе за сутки уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). 8 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь пострадал машинист, его помощник получил травмы, несовместимые с жизнью. После удара движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее под Белгородом БПЛА ударил по автомобилю с супругами.

 
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