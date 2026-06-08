Власти Тегерана переоборудуют подземные парковки в убежища для жителей города. Об этом заявил официальный представитель мэрии столицы Ирана Абдольмоттахер Мохаммадхани, слова которого передает иранское издание SNN.

«В настоящее время предпринимается ряд мер для установления необходимых норм по этому вопросу», — рассказал он.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие.

Ранее хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву.