Врач назвала неожиданные причины облысения молодежи

Молодежь начала раньше терять волосы, что связано с несколькими ключевыми причинами. Среди них косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова выделила популярность вегетарианской диеты, антидепрессантов, а также последствия коронавируса. Иногда облысение может быть вызвано и серьезными заболеваниями, предупредила она в беседе с НСН.

«Это ковид, стресс, дефицит микроэлементов, железодефицитная анемия, мегалобластная анемия, В12-дефицитная анемия, — перечислила доктор основные причины. — Очень часто люди не знают, что у них низкий уровень железа в крови».

Многие молодые люди сегодня принимают антидепрессанты, не изучив их побочные эффекты, среди которых вполне может быть потеря волос, добавила врач. Только выявление точных причин может побороть проблему, поэтому важно пройти обследование, подчеркнула она.

Иногда причины не ограничиваются побочкой лекарств и говорят о серьезном нарушении в организме. Так, у женщин выпадение волос часто связано с андрогенной алопецией, появлением фолликулярных микрокист или гормонопродуцирующей опухоли, предупредила врач. В последнем случае в организме возрастает число мужских половых гормонов (андрогенов). Кроме того, причиной может быть стресс – в этом случае также нужна помощь специалиста – психиатра или психолога.

Еще одна неочевидная причина облысения – это вегетарианская диета, при которой человеку зачастую крайне не хватает белков, на фоне чего новым тканям сложно синтезироваться, отметила Егорова.

Что касается лечения, то сегодня, по ее словам, россияне чаще стали решаться на пересадку волос. Сама процедура, как правило, проходит комфортно, а вот насколько долго продлится ее эффект зависит не только от операции, но и от аутоиммунных процессов конкретного человека, а также от реабилитации, заключила врач.

Напомним, до этого стало известно, что за год число пациентов 15-16 лет, которые обращаются к врачу на второй и третьей стадии аллопеции, выросло в четыре раза. Из-за резко выросшего спроса на трансплантацию волос цена на процедуру уже подскочила на 20-30 тыс. рублей. Также эксперты выяснили, что за 2025 год россияне стали на 30% чаще обращаться в клиники для пересадки волос, причем пациенты в возрасте 20-30 лет даже вдвое чаще.

Врач ранее объяснил, почему зумеры начали лысеть раньше родителей.