Подростки в России начали массово лысеть. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьники 15-16 лет все чаще обращаются к врачам-трихологам с алопецией второй и третьей степени. Большинство из обратившихся к врачам школьников жалуются на залысины на лбу. За последний год число подобных пациентов выросло в четыре раза.

Причиной такой эпидемии может быть плохое состояние сосудов, аутоиммунный гастрит и нарушение обмена веществ, рассказали каналу эксперты. Также они не отрицают пагубное влияние на волосы регулярных стрессов и неврологических расстройств.

Канал отметил, что из-за резко выросшего спроса на трансплантацию волосяных фолликулов цена уже подскочила на 20-30 тыс. рублей. Средний чек на процедуру пересадки сейчас составляет от 160 до 190 тысяч рублей в зависимости от того, какую именно зону нужно обработать.

Эксперты также отметили, что спрос вырос в том числе из-за взрослых мужчин, которые стали более внимательны к своей внешности и не хотят ходить с лысиной уже к 30 годам.

Ранее трихологи назвали лучшие процедуры для борьбы с облысением.