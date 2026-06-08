Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах продолжает расти

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах увеличилось до 19 человек. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN со ссылкой на данные Управления гражданской обороны страны.

Как сообщил представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, 16 человек погибли в регионе Сокксксархен, еще три жертвы зарегистрированы в регионе Давао.

Кроме того, семь человек продолжают числиться пропавшими без вести. По последним данным, ранения в результате стихийного бедствия получили 134 человека.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник к югу от острова Минданао. По данным Геологической службы США, очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров. Несколько часов назад сообщалось, что число погибших выросло до 12.

В результате землетрясения в Хенераль-Сантосе обрушился ряд зданий. После подземных толчков Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии выпустил предупреждение об угрозе цунами.

Власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия и уточнять данные о пострадавших. Как заявил президент страны Фердинанд Маркос — младший, жителям острова из-за угрозы цунами после землетрясения следует переместиться на возвышенности. Глава государства поручил всем компетентным ведомствам принять срочные меры в связи с происшедшим землетрясением.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.