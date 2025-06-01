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Общество
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Пассажир упал на пути в метро Петербурга

В метро Петербурга приостановили движение поездов из-за пассажира на путях
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Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

Пассажир упал на рельсы на «оранжевой» ветке в метро Петербурга. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба метрополитена.

Инцидент произошел на оранжевой ветке, на путях упал человек, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Между станциями «Спасская» и «Горный институт» движение поездов приостановлено.

«Движение по линии 4 осуществляется на участке «Улица Дыбенко» — «Спасская», — сообщили в метрополитене.

В конце апреля в метрополитене Петербурга две женщины пострадали во время движения эскалатора. Инцидент произошел на станции метро «Василеостровская». Причиной стал механизм, который резко возобновил движение после остановки. На кадрах с места происшествия видно, как сначала три женщины поднимались по ступенькам своими силами, но в какой-то момент эскалатор стал двигаться, и одна из них упала, после чего покатилась вниз. В результате 74-летней пассажирке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с травмой левой руки.

Ранее нервная девушка решила посидеть на путях метро в Петербурге перед прибытием поезда.

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