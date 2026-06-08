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Диетолог рассказала, кому нельзя пить топленое молоко

Диетолог Кострова: топленое молоко запрещено людям с острым панкреатитом и акне
Shutterstock

Топленое молоко нельзя пить людям с острым панкреатитом, акне и рядом других проблем со здоровьем. Об этом aif.ru сообщила нутрициолог и диетолог Виктория Кострова.

Специалист объяснила, что при томлении в молоке происходят изменения, которые могут навредить некоторым пациентам. Жировая эмульсия в 4-6% оказывает серьезную нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь, поэтому от употребления напитка придется отказаться людям с любыми формами острого панкреатита, холецистита и рефлюкса.

По словам диетолога, топленое молоко также опасно пить при инсулинорезистентности и акне.

«Концентрация белков и сахаров выше, а значит, высокий инсулиновый индекс становится еще более выраженным. Напиток провоцирует мощный выброс инсулина, что критично при нарушениях углеводного обмена», — подчеркнула она.

Кроме того, продукт запрещен людям с лактазной недостаточностью. В противном случае общая концентрированность такого молога спровоцирует сильное вздутие и спазмы.

Врач, нутрициолог Екатерина Гузман до этого говорила, что коровье молоко не принесет вреда для здоровья, если у человека нет непереносимости лактозы — сахара, который содержится в продукте.

Ранее была опровергнута опасность безлактозных продуктов для тех, у кого нет аллергии.

 
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