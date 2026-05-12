Нутрициолог объяснила, кому нельзя пить коровье молоко

Врач Гузман: непереносимость молока может вызвать вздутие и диарею
Коровье молоко не принесет вреда для здоровья, если у человека нет непереносимости лактозы — сахара, который содержится в продукте. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Молоко само по себе очень полезный продукт, но подходит не всем людям. Наиболее частая причина плохой переносимости молока — лактазная недостаточность, то есть снижение активности фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар — лактозу. Когда лактозы расщепляется недостаточно, она попадает в толстый кишечник и вызывает симптомы: вздутие, урчание, спастические боли, диарею после употребления молочных продуктов», — сказала Гузман.

Она отметила, что лактазная недостаточность может быть нескольких видов: первичная (генетически обусловленная), вторичная (приобретенная), а также врожденная.

«Первичная — самый распространенный вариант у взрослых. Активность лактазы естественно снижается с возрастом — это физиологический процесс, а не заболевание. Вторичная возникает из-за повреждения слизистой тонкого кишечника, например при острых кишечных инфекциях (например ротавирус), целиакии, воспалительных заболеваниях кишечника, выраженном дисбиозе, после операций на тонком кишечнике. Часто носит временный характер и проходит после восстановления слизистой. Также отдельно выделяют врожденную лактазную недостаточность. Редкое генетическое состояние, проявляется у новорожденных с первых дней жизни и требует медицинского наблюдения», — пояснила Гузман.

По словам врача, в таких случаях не обязателен полный отказ от молочных продуктов. Можно подобрать переносимый вариант питания совместно лечащим врачом.

«Во-первых, найти индивидуальную дозу. Большинство людей переносит небольшие количества лактозы (примерно 10–12 г за прием — около стакана молока), особенно вместе с едой. Во-вторых, выбирать продукты с меньшим содержанием лактозы: йогурт, кефир, твердые и выдержанные сыры, творог. Чем выше жирность молочного продукта, тем, как правило, ниже содержание лактозы. Это связано с технологией производства: при отделении сыворотки часть молочного сахара уходит вместе с жидкой фракцией, а в продукте остаются преимущественно жир и белок. Поэтому сливки, сливочное масло и выдержанные сыры содержат значительно меньше лактозы, чем молоко», — обратила внимание нутрициолог.

Гузман добавила, что можно использовать низколактозные и безлактозные продукты. Также по согласованию с врачом возможно применение препаратов лактазы: при эпизодическом употреблении молочных продуктов, в путешествиях, при подтвержденной непереносимости.

Врач предупредила, что после острых кишечных инфекций нередко развивается временная вторичная лактазная недостаточность, особенно у детей.

«В таких случаях рекомендовано временно ограничить обычное молоко, использовать низколактозные или безлактозные аналоги. Постепенно возвращать обычные молочные продукты небольшими порциями по мере восстановления кишечника — чаще всего это занимает 2–6 недель, но сроки индивидуальны. В восстановительный период допустимо временно использовать растительные напитки (соевый, овсяный, миндальный) как альтернативу в кулинарии или напитках. Важно понимать, что это не полноценная замена молока по питательной ценности. Предпочтение стоит отдавать вариантам без добавленного сахара и обогащенным кальцием и витамином D», — заключила Гузман.

