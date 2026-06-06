Опровергнута опасность безлактозных продуктов для тех, у кого нет аллергии

Врач Симаков: безлактозные продукты не опасны для здоровья, все это профанация

У безлактозных продуктов давно появилась странная репутация — часть покупателей уверена, что такая еда нужна только людям с непереносимостью, а для всех остальных она якобы таит скрытый риск. Так ли это, в комментарии «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Безлактозные молочные продукты отличаются прежде всего тем, что в них меньше или нет лактозы — молочного сахара, объяснил врач. Поэтому безлактозные молочные продукты считаются подходящим вариантом для людей с непереносимостью лактозы, а сам отказ от лактозы не делает продукт «вредным» для здорового человека.

«Безлактозные продукты не опасны для организма, все это профанация. Просто в них меньше углеводов за счет того, что меньше лактозы, и все. Скрытой опасности никакой нет», — прокомментировал Симаков.

При этом врач подчеркнул, что непереносимость лактозы часто путают с аллергией, хотя это разные состояния. Непереносимость лактозы связана с перевариванием молочного сахара и может вызывать вздутие, боль в животе, газообразование и диарею. Аллергия на белок коровьего молока связана уже с иммунной реакцией, и здесь выбор продуктов обсуждают с врачом особо.

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