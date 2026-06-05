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Общество

Работающим пенсионерам напомнили об августовском перерасчете выплат

Депутат Чаплин: работающим пенсионерам в августе пересчитают пенсии
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

С 1 августа российским работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсионных выплат. За основу берутся страховые взносы, которые работодатель успел внести в Соцфонд за предыдущий год, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он пояснил, что страховые взносы превращаются в пенсионные баллы, которые в августе суммируют, после чего пенсии повысятся.

«Правда, есть небольшое ограничение: прибавка не может превышать стоимость трёх пенсионных баллов», — отметил Чаплин.

Так, в этом году один балл стоит 156 рублей 76 копеек, поэтому максимальная прибавка в августе составит 470 рублей в месяц. Хотя это и не очень крупная сумма, зато речь идет о регулярном ежегодном повышении, которое производится в автоматическом режиме – не нужно никуда писать заявления и предоставлять документы, заключил Чалпин.

До этого он также напомнил, что с июня ряд пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Так, это коснется тех, кто в мае отметил 80-летний юбилей – им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии с 9 584 до 19 169 рублей. Кроме того, повышение коснется пенсионеров, имеющих стаж работы в сельхозотрасли от 30 лет – для них предусмотрена надбавка 25% к фиксированной выплате (порядка 2,4 тыс. рублей).

Также Чаплин сообщил, что пенсионеры, которые содержат иждивенцев, включая несовершеннолетних детей, студентов-очников в возрасте до 23 лет или нетрудоспособных граждан, получат доплату в 3 195 рублей на каждого иждивенца. Для этого, по словам депутата, нужно обратиться в Соцфонд России.

Ранее стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годах.

 
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