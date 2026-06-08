Диетолог предупредил об опасности использования влажных салфеток для очистки фруктов

Фрукты и овощи не следует очищать с помощью влажных салфеток. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, химический состав влажных салфеток не рассчитан на контакт с пищей.

«Протирать влажными салфетками овощи и фрукты не надо, потому что там используются различные отдушки, и они, как правило, для этих задач не предназначены. Но если ничего другого под рукой нет, отсутствует кран с водой, то в целом салфетка может подойти в том самом крайнем случае, когда необходимо съесть фрукт или овощ», — подчеркнул диетолог.

Однако, как он отметил, самым безопасным и эффективным способом очистки плодов является замачивание в содовом растворе. Для этого необходимо растворить соду в воде, а затем положить в нее фрукт или овощ.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого предупреждал, что фрукты и овощи перед употреблением нужно тщательно мыть и обрабатывать, чтобы исключить риски подхватить паразитов, которые часто размножаются на их поверхности. Он подчеркнул, что если халатно отнестись к этому процессу, то высоки риски заразиться, например, аскаридами и лямблиями.

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