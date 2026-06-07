Синоптики предупредили об аномально жаркой неделе в Москве

Синоптик Макарова: жара до +30°C ожидается в Москве на следующей неделе

Температура воздуха в Московском регионе на следующей неделе может приблизиться к рекордным значениям для начала июня. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в первой половине недели воздух будет прогреваться до +24…+30°C.

Макарова отметила, что рекордные значения для этих дат находятся на уровне +30…+33°C. Так, абсолютный максимум для 10 июня составляет +30°C, поэтому в этот день рекорд может быть обновлен.

Специалист уточнила, что в ближайшие субботу и воскресенье температура будет превышать климатическую норму на 1–5°C.

В начале следующей недели отклонение от нормы составит около 3–4°C, а к ее концу сократится примерно до 2°C.

Таким образом, в столичном регионе сохранится теплая погода, а температурный фон останется выше средних многолетних значений для этого времени года.

В Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за предстоящей жары. Как уточнили в Гидрометцентре, предупреждение об опасных погодных условиях в столице будет действовать в понедельник и вторник, 8 и 9 июня. В эти дни воздух может прогреться до +30°C. В городе также прогнозируется переменная облачность, но возможен и кратковременный дождь.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары.