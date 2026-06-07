Синоптик рассказал, когда жара в Москве пойдет на спад

В первой половине следующей недели в Москву придет жаркая погода, которая спадет к выходным. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что температура воздуха в первые дни июня отставала от климатической нормы примерно на градус. К концу первой недели температура превысила норму на 1,5°C.

По его прогнозу, в предстоящие 5-7 дней эта положительная температурная аномалия будет только расти, и среднесуточная температура воздуха превысит норму на 3-4°C. Во второй половине недели появится возможность локальных и непродолжительных дождей и гроз.

«Ослабление жары до +22...+25°C ожидается к концу предстоящей недели. По предварительным прогнозам до конца второй декады июня в столице максимальная температура не опустится ниже +20°C», — написал Леус.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Московском регионе на следующей неделе может приблизиться к рекордным значениям.

Ранее москвичам рассказали, чего ждать от погоды в июле.