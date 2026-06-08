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Общество

За год ущерб от «схемы Долиной» составил более двух миллиардов рублей

SHOT: за год ущерб от схемы Долиной превысил два миллиарда рублей
Максим Богодвид/РИА Новости

В России десятки семей пострадали от «схемы Долиной», ущерб только за последний год составляет более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, на данный момент минимум 200 семей отстаивают свои права на квартиры, которые они купили у обманутых мошенниками владельцев.

В основном истцами являются молодые семьи, среди пострадавших также есть инвалиды. Из-за разбирательств покупатели жилья вынуждены жить в съемных квартирах или у родственников.

«Покупатели даже устроили флешмоб с фото, где просят разобраться со «схемой Долиной», потому что их судебные разбирательства затягиваются», – сообщается в публикации.

В 2025 году количество исков, связанных со схемой, существенно увеличилось. Подобные сделки, в которых покупатель не может получить жилье, фиксируют почти каждый день.

Схема с квартирой получила свое название в честь певицы Ларисы Долиной. Артистка продала квартиру Полине Лурье, но вскоре выяснилось, что звезда сделала это под давлением мошенников. После долгих разбирательств жилье оставили за Лурье.

Ранее «Схема Долиной» подтолкнула риелторов на новые меры безопасности.

 
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