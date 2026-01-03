В Госдуме могут принять меры по защите от «схемы Долиной»

Госдума может принять меры по защите от схемы Долиной в первой половине 2026 года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости заявил, что меры по защите от «схемы Долиной» могут быть приняты уже в первой половине 2026 года.

Депутат отметил, что примерный законопроект уже разработан и ждет правок. Он заверил, что после принятия мер покупатели вторичного жилья будут в безопасности.

«Ситуация, конечно, простимулировала активную работу. Фракция «Справедливая Россия», которую я представляю, она как раз предложила законопроект с мерами. Очевидно, их могут дополнить другими разумными идеями. Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — поделился Аксаков.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

