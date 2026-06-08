Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

СМИ подсчитали количество сбитых за неделю над Россией беспилотников ВСУ

РИА Новости: за неделю над территорией России сбили 3738 украинских дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей недели перехватили и уничтожили над территорией страны не менее 3 738 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на данные министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Больше всего дронов было сбито 3 июня (754 единицы) и 6 июня (911 единиц). При этом большинство налетов совершалось на европейскую часть России.

В период с 25 по 31 мая силы ПВО России уничтожили не менее 2265 украинских беспилотников.

7 июня сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили над пятью регионами страны и Черным морем 58 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого Вооруженные силы Украины устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область за время проведения специальной военной операции. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт.

Ранее появились кадры из аэропорта Сочи, где из-за БПЛА застряли тысячи пассажиров.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!