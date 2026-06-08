СМИ подсчитали количество сбитых за неделю над Россией беспилотников ВСУ

РИА Новости: за неделю над территорией России сбили 3738 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей недели перехватили и уничтожили над территорией страны не менее 3 738 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на данные министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Больше всего дронов было сбито 3 июня (754 единицы) и 6 июня (911 единиц). При этом большинство налетов совершалось на европейскую часть России.

В период с 25 по 31 мая силы ПВО России уничтожили не менее 2265 украинских беспилотников.

7 июня сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили над пятью регионами страны и Черным морем 58 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого Вооруженные силы Украины устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область за время проведения специальной военной операции. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт.

Ранее появились кадры из аэропорта Сочи, где из-за БПЛА застряли тысячи пассажиров.