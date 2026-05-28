В российском регионе выросла заболеваемость ВИЧ

В Свердловской области по итогам 2025 года зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди жителей старше 40 лет, тогда как среди граждан до 39 лет число новых случаев продолжает снижаться. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на отчет Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за год в регионе выявили 2006 новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом уровень заболеваемости в области оказался в два раза выше среднероссийского.

В документе отмечается, что ВИЧ выявляют на всей территории региона среди разных возрастных и социальных групп. В малых городах и сельской местности уровень заболеваемости оказался на 32,9% выше, чем в Екатеринбурге и крупных городах области. Рост числа новых случаев в 2025 году по сравнению с 2024-м зафиксировали в 11 муниципалитетах.

Наиболее заметное снижение заболеваемости по сравнению с 2015 годом наблюдается среди жителей младше 39 лет. Одновременно среди граждан старше 40 лет показатели продолжают расти.

В гендерной структуре заболевших преобладают мужчины — 56,9%, женщины составляют 43,1%. Основным путем передачи инфекции остается половой — 86,2% новых случаев. На парентеральный путь приходится 13%, вертикальный путь передачи составляет 0,8%.

С начала регистрации ВИЧ в 1990 году по состоянию на 1 января 2026 года в регионе выявили 106 166 случаев инфекции. За это время умерли 37 186 человек, из них непосредственно от ВИЧ — 15 470.

В 2025 году тестирование на антитела к ВИЧ прошли 1 462 373 человека, что составляет 34,6% населения области. Годом ранее этот показатель был на уровне 32,8%. В ходе исследований выявили 2812 положительных результатов против 3561 годом ранее.

На диспансерном учете к концу года состояли 62 665 человек — 99,8% от подлежащих наблюдению. Диспансеризацию прошли 60 328 пациентов. Лабораторными обследованиями на иммунный статус охватили 99% пациентов, на вирусную нагрузку — 83,8%. Антиретровирусную терапию получают 54 443 человека, что составляет 89,6% стоящих на учете. В 2024 году показатель составлял 87,7%.

В рамках профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку препараты получили 640 инфицированных беременных — 98,9% женщин, завершивших беременность родами. Полный трехэтапный курс профилактики прошли 95% пар «мать — ребенок».

Ранее заболеваемость ВИЧ в России сократилась вдвое за 10 лет, достигнув исторического минимума.