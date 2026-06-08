Россия планирует отменить визы с рядом стран

Россия в 2026 году нацелена на отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом

В 2026 году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — сказал Кондратьев.

6 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

Также он обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с КНР, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

В мае Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим, позволяющий россиянам пребывать в королевстве до 90 дней.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен продолжить ужесточение визового режима для граждан России.