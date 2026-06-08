В Японии объявлено предупреждение о цунами

В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Филиппинах

Угроза цунами объявлена в обширных районах Японии после землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщило японское главное метеорологическое управление.

Отмечается, что волна высотой до 1 метра достигнет берегов Японии около 11:00 по местному времени (05:00 мск). Цунами может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио.

До этого японские ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения. Они пришли к выводу, что небольшие толчки, которые в прошлом считались незначительными, могут сигнализировать о накоплении напряжения в земной коре.

Эксперты начали работать над системой, которая позволит отслеживать такую активность в реальном времени. Плотная сеть сейсмических станций в Японии уже сейчас в состоянии фиксировать даже очень слабые толчки.

Ранее у северных Курил произошло землетрясение.