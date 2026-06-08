Пропавшая в Таиланде россиянка попала в больницу

Гражданка России Шанти Боровских, которая считалась пропавшей в Таиланде, была госпитализирована на Пхукете. Об этом ТАСС сообщили в туристической полиции.

«Гражданка РФ сейчас находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она получила легкие травмы при невыясненных обстоятельствах, врачи оказывают ей медицинскую помощь», — заявили в полиции.

6 июня сообщалось, что проживавшая в Таиланде с ноября 2026 года Боровских перестала выходить на связь 1 июня. Как рассказала российский волонтер Светлана Шерстобоева, к которой обратились родственники россиянки, ей хотели приобрести билет в Москву на 8 июня после тщетных попыток найти работу и отсутствия средств к существованию.

2 июня стало известно, что россиянин из Ангарска, который пропал в Паттайе, спустя три дня сам вернулся к семье. Турист приехал на курорт вместе с женой и тремя детьми. В какой-то момент глава семьи решил пойти с другом на прогулку, однако после этого перестал выходить на связь. Его супруга обратилась к директору пляжа, чтобы он помог найти мужчину.

В результате спустя три дня россиянин сам позвонил возлюбленной и заявил, что через полчаса вернется.

Ранее блогер-танцор из России без вести пропал в Таиланде.