«Очень устал и хочу поесть»: блогер-танцор из России без вести пропал в Таиланде

Блогер-танцор из РФ уехал в Таиланд и почти два месяца не выходит на связь

На Пхукете блогер-танцор из России более месяца не выходит на связь с близкими. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его отца.

25-летний молодой человек по имени Константин приехал на курорт вместе с другом, но тот позже вернулся домой, оставив блогера в Таиланде.

Спустя некоторое время после этого танцор потерял свой паспорт и лишился последних денег, после чего стал скитаться по улицам. В какой-то момент он предположил, что сможет попасть домой с помощью уловки.

«Я очень устал и хочу поесть. Что бы мне такое подворовывать, чтобы попасть в полицию? Может, хоть так мне дадут визу?», – цитирует молодого человека издание.

Константин планировал отправиться в Камбоджу, чтобы перейти границу, а затем вернуться обратно. Известно, что этого он не сделал. Более того, 19 января перестал выходить на связь.

Родные молодого человека обратились в консульство и тайскую полицию. Как рассказал отец, семья еще не получила ответы.

