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Общество

Россиянина нашли в Таиланде с провалами в памяти спустя три дня поисков

В Таиланде нашли живым пропавшего три дня назад туриста из Ангарска
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин из Ангарска, который пропал в Паттайе, спустя три дня сам вернулся к семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

Турист приехал на курорт вместе с женой и тремя детьми. В какой-то момент глава семьи решил пойти с другом на прогулку, однако после этого перестал выходить на связь. Его супруга обратилась к директору пляжа, чтобы он помог найти мужчину.

В результате спустя три дня мужчина сам позвонил возлюбленной и заявил, что через полчаса вернется. Так и произошло.

Как рассказал сам пропавший, на пляже он присоединился к компании тайцев. Позже он уснул и, проснувшись спустя время, позвонил жене. Россиянин уверен, что сделал это на следующий день, но на деле с его пропажи прошло три дня.

«Он был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов и что пришел домой в ночь на воскресенье, а не на вторник», – рассказала Шерстобоева.

Почему мужчина так долго отсутствовал и почему у него проявились пробелы в памяти, не уточняется.

Ранее считавшийся пропавшим в Таиланде российский турист не выжил, выпав из окна.

 
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