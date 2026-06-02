Россиянина нашли в Таиланде с провалами в памяти спустя три дня поисков

Россиянин из Ангарска, который пропал в Паттайе, спустя три дня сам вернулся к семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.
Турист приехал на курорт вместе с женой и тремя детьми. В какой-то момент глава семьи решил пойти с другом на прогулку, однако после этого перестал выходить на связь. Его супруга обратилась к директору пляжа, чтобы он помог найти мужчину.
В результате спустя три дня мужчина сам позвонил возлюбленной и заявил, что через полчаса вернется. Так и произошло.
Как рассказал сам пропавший, на пляже он присоединился к компании тайцев. Позже он уснул и, проснувшись спустя время, позвонил жене. Россиянин уверен, что сделал это на следующий день, но на деле с его пропажи прошло три дня.
«Он был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов и что пришел домой в ночь на воскресенье, а не на вторник», – рассказала Шерстобоева.
Почему мужчина так долго отсутствовал и почему у него проявились пробелы в памяти, не уточняется.
Ранее считавшийся пропавшим в Таиланде российский турист не выжил, выпав из окна.