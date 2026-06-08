Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Общественной палате рассказали об уменьшении числа в России НКО-иноагентов

ОП: в России сократилось количество НКО-иноагентов
Максим Скопцов/РИА Новости

В России уменьшилось количество некоммерческих организаций — иноагентов. Об этом ТАСС рассказала глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

Она, сославшись на данные министерства юстиции России, отметила, что в реестре иноагентов стало намного меньше некоммерческих организаций (НКО). По словам Тополевой-Солдуновой, сейчас НКО боятся получать иностранное финансирование, а без него невозможно получить статус иностранного агента. Кроме того, ранее признанные иноагентами организации в большинстве своем либо ликвидировались, либо потеряли такой статус. Поэтому в настоящее время среди иноагентов больше физических лиц, чем юридических.

Тополева-Солдунова подчеркнула, что в нынешних условиях российский закон об иноагентах является защитой и заботой о безопасности страны. Она выразила мнение, что ситуация с иноагентами изменится после ослабления напряженности между странами.

5 июня стало известно, что в реестр иноагентов добавили двух журналистов и одного режиссера.

Ранее Володин призвал противодействовать попыткам иноагентов ослабить Россию.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!