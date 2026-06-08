В Общественной палате рассказали об уменьшении числа в России НКО-иноагентов

В России уменьшилось количество некоммерческих организаций — иноагентов. Об этом ТАСС рассказала глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

Она, сославшись на данные министерства юстиции России, отметила, что в реестре иноагентов стало намного меньше некоммерческих организаций (НКО). По словам Тополевой-Солдуновой, сейчас НКО боятся получать иностранное финансирование, а без него невозможно получить статус иностранного агента. Кроме того, ранее признанные иноагентами организации в большинстве своем либо ликвидировались, либо потеряли такой статус. Поэтому в настоящее время среди иноагентов больше физических лиц, чем юридических.

Тополева-Солдунова подчеркнула, что в нынешних условиях российский закон об иноагентах является защитой и заботой о безопасности страны. Она выразила мнение, что ситуация с иноагентами изменится после ослабления напряженности между странами.

5 июня стало известно, что в реестр иноагентов добавили двух журналистов и одного режиссера.

Ранее Володин призвал противодействовать попыткам иноагентов ослабить Россию.