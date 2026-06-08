Под Архангельском экстренно сел частный вертолет

В Архангельской области частный вертолет вынужденно сел около деревни Верхнее Рыболово. Об этом сообщает в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что это произошло накануне в Приморском округе. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

В конце мая самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку в Красноярском крае. На фото с места происшествия видно, что воздушное судно упало в лес и получило значительные повреждения.

Позднее выяснилось, что «Аэропракт-22» потерпел крушение из-за отказа двигателя. Воздушное судно при взлете врезалось в деревья. Пострадали пилот Сергей Р. и летчик-наблюдатель Владимир Р. Обоих мужчин госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломом позвоночника.

Ранее самолет врезался в фонарный столб и упал между домами.