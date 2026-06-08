Названы регионы России с самой доступной ипотекой

М2: в Мурманской области и ХМАО платить по ипотеке сейчас легче всего

На фоне снижения рыночных ипотечных ставок ежемесячная финансовая нагрузка на заемщиков сократилась в большинстве субъектов РФ, а в ряде из них доступность жилья достигла комфортных значений. Такие выводы следуют из рейтинга регионов по доступности жилья аналитического центра экосистемы недвижимости М2, с ним ознакомилась «Газета.Ru».

Для анализа использовали данные Росстата о средней стоимости 1 кв. м жилья, среднемесячной номинальной начисленной зарплате и прожиточном минимуме. Ситуация смоделирована для покупки средней по площади квартиры — 57,6 кв. м — с первоначальным взносом 30% и сроком кредитования 30 лет.

В столичных регионах произошло заметное снижение ипотечной нагрузки. В Санкт-Петербурге ежемесячный платеж по рыночной ипотеке на вторичном рынке сократился на 38%, в Москве — на 26%, в Московской области — на 21%.

Соотношение требуемого дохода к средней зарплате в Москве и Петербурге составляет 2,6, что выше среднего показателя по стране (1,8) из-за повышенного миграционного и инвестиционного спроса, который оказывает влияние на уровень цен в столичных регионах. Доля межрегиональных сделок со столичной недвижимостью, по оценкам М2, достигла 46%, в Московской области — более 60%.

Средняя ипотечная нагрузка в регионах с городами-миллионниками снизилась на 26%. В эту группу вошли Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростовская, Челябинская, Воронежская, Волгоградская и Омская области, Татарстан и Башкортостан. Медианное соотношение требуемого дохода к средней зарплате там составляет около 1,9, то есть покупка жилья стала более реалистичной целью для семей с двумя работающими членами.

На вершине рейтинга также оказались субъекты с высоким уровнем номинальных доходов. В Мурманской области соотношение требуемого дохода к средней зарплате составляет всего 0,9, в Магаданской области — 1, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — 1,1, в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе — 1,2. Здесь зарплаты позволяют комфортно выплачивать ипотеку даже при дорогой недвижимости.

Однако рыночные ипотечные ставки все еще достаточно высокие. На фоне этого семейная ипотека под 6% по-прежнему является самым доступным инструментом покупки жилья. Из-за роста цен на жилье ежемесячный платеж по льготной программе вырос на 8,7%, но это почти в два раза ниже платежа по рыночной ипотеке. Необходимый доход семьи для обслуживания такого кредита составляет около 106 тыс. рублей в месяц, что близко к средней зарплате по стране.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.