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Общество

В Белгороде сначала пропал свет, а потом вода

В Белгороде начались перебои с водоснабжением после аварийного отключения света
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде из-за аварийного отключения электроэнергии остановились объекты «Белоблводоканала», написал в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

Чиновник сообщил, что свет в город уже вернулся, но в многоэтажках на Харьковской горе есть перебои с водоснабжением. По предварительным данным, подачу воды восстановят к 5–6 часам утра в понедельник, 8 июня.

До этого стало известно, что у жителей Хабаровска полмесяца нет горячей воды. По данным Telegram-канала Amur Mash, после майских праздников из-за коммунальной аварии на сетях местами вода пропала полностью, а где-то осталась только холодная. Жалобы поступили от жителей трех районов Хабаровска.

В публикации было фото объявления об аварии на теплосетях. Сроки окончания ремонтных работ там не уточнялись. В Единой дежурно-диспетчерской службе объяснили, что в городе «куча порывов на теплосетях». Из-за этого нормальная циркуляция воды невозможна. Ремонтные бригады работали в авральном режиме.

Ранее на Украине допустили «вотераут».

 
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