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Общество

Жители крупного российского города полмесяца лишены горячей воды

Amur Mash: в Хабаровске из-за аварии частично пропала вода
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

У жителей Хабаровска полмесяца нет горячей воды, сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, после майских праздников из-за коммунальной аварии на сетях местами вода пропала полностью, а где-то осталась только холодная. Жалобы поступают от жителей трех районов Хабаровска.

В публикации есть фото объявления об аварии на теплосетях. Сроки окончания ремонтных работ не уточняются. В Единой дежурно-диспетчерской службе объяснили, что в городе «куча порывов на теплосетях». Из-за этого нормальная циркуляция воды невозможна. Ремонтные бригады работают в авральном режиме.

В мае в городе Черногорск во время подготовки сетей к будущему отопительному сезону произошла авария во время отключения холодной воды. ЧП случилось на самотечном водопроводном коллекторе 21 мая. Протяженность поврежденного участка составила 500 м. Первоначально власти обещали, что ремонт завершится на следующий день, однако утром 23 мая был обнаружен второй затор из корневых масс на решетках еще одного водоема.

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