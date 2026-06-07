Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Евросоюз по воздушному мосту поставил в эпицентр Эболы тонны гумпомощи

ЕС доставил в ДРК 100 тонн предметов первой необходимости для борьбы с Эболой
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Евросоюз доставил 100 т предметов первой необходимости в восточную часть Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает 20 Minutes.

В материале уточняется, что медикаменты, палатки и средства защиты передали в эпицентр эпидемии при помощи воздушного моста для гумпомощи (масштабная временная логистическая операция для срочной доставки медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости в зоны бедствий).

Комиссар ЕС по готовности и управлению кризисами Хаджа Лахбиб тоже прилетела в ДРК и призвала обеспечить медикам и гуманитарным организациям беспрепятственный доступ ко всем жителям страны, нуждающимся в помощи.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жаловались на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также не было достаточного числа медиков.

Ранее в Африке пациенты с Эболой сбежали из изоляторов, а жители захватили останки больного.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!