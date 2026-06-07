Евросоюз по воздушному мосту поставил в эпицентр Эболы тонны гумпомощи

ЕС доставил в ДРК 100 тонн предметов первой необходимости для борьбы с Эболой

Евросоюз доставил 100 т предметов первой необходимости в восточную часть Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает 20 Minutes.

В материале уточняется, что медикаменты, палатки и средства защиты передали в эпицентр эпидемии при помощи воздушного моста для гумпомощи (масштабная временная логистическая операция для срочной доставки медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости в зоны бедствий).

Комиссар ЕС по готовности и управлению кризисами Хаджа Лахбиб тоже прилетела в ДРК и призвала обеспечить медикам и гуманитарным организациям беспрепятственный доступ ко всем жителям страны, нуждающимся в помощи.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жаловались на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также не было достаточного числа медиков.

Ранее в Африке пациенты с Эболой сбежали из изоляторов, а жители захватили останки больного.