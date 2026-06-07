Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Десятки граждан Эстонии и Финляндии захотели попасть в Россию на 12 июня

SHOT: на границе Эстонии и России возникли очереди из желающих попасть в РФ
Telegram-канал «SHOT»

На эстонско-российской границе в очереди стоят десятки человек, которые хотят попасть в РФ ко Дню России, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что в Нарве прохода через границу ждут в основном граждане Эстонии и Финляндии, у которых в России находятся родственники. Некоторые нанимают «профессиональных стояльщиков», которые примерно за 5 тыс. руб. стоят вместо них в очереди. Кроме того, можно выкупить место у тех, кто оказался ближе к пункту пропуска через границу.

В полиции Эстонии заявили, что знают о схеме, но бессильны против нее из-за отсутствия состава преступления.

До этого сотни автомобилей встали в пробке на казахстанско-российской границе. Затор образовался на пункте пропуска между Актобе и Оренбургом со стороны Казахстана.

По словам очевидцев, время ожидания в очереди может достигать двух-трех суток. Водители рассказали, что за ускоренный проезд через границу нужно заплатить около 10 тыс. руб.

Ранее появились кадры из аэропорта Сочи, где из-за БПЛА застряли тысячи пассажиров.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!