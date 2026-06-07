Десятки граждан Эстонии и Финляндии захотели попасть в Россию на 12 июня

SHOT: на границе Эстонии и России возникли очереди из желающих попасть в РФ

На эстонско-российской границе в очереди стоят десятки человек, которые хотят попасть в РФ ко Дню России, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что в Нарве прохода через границу ждут в основном граждане Эстонии и Финляндии, у которых в России находятся родственники. Некоторые нанимают «профессиональных стояльщиков», которые примерно за 5 тыс. руб. стоят вместо них в очереди. Кроме того, можно выкупить место у тех, кто оказался ближе к пункту пропуска через границу.

В полиции Эстонии заявили, что знают о схеме, но бессильны против нее из-за отсутствия состава преступления.

До этого сотни автомобилей встали в пробке на казахстанско-российской границе. Затор образовался на пункте пропуска между Актобе и Оренбургом со стороны Казахстана.

По словам очевидцев, время ожидания в очереди может достигать двух-трех суток. Водители рассказали, что за ускоренный проезд через границу нужно заплатить около 10 тыс. руб.

Ранее появились кадры из аэропорта Сочи, где из-за БПЛА застряли тысячи пассажиров.