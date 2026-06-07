Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

На границе Казахстана и России образовалась многокилометровая очередь из автомобилей

SHOT: сотни автомобилей скопились у пункта пропуска на границе Казахстана и РФ
Телеграм-канал «Don Mash»

Сотни автомобилей стоят в пробке на казахстанско-российской границе. Об этом сообщаетLife со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, затор образовался на пункте пропуска между Актобе и Оренбургом со стороны Казахстана.

Очевидцы говорят, что время ожидания в очереди может достигать двух-трех суток. Водители утверждают, что за ускоренный проезд через границу нужно заплатить около 10 тысяч рублей.

Отмечается, что наиболее длительные проверки проходят грузовые автомобили, следующие из Узбекистана и Киргизии. Это может быть связано с усилением таможенного контроля и мерами по противодействию серому импорту.

Водители рассказали, что автомобили с российскими и казахстанскими номерами проезжают по отдельной полосе.

7 июня в очередях на Крымский мост скопилось почти 900 машин. По данным Telegram-канала, информирующего об оперативной обстановке на переправе, со стороны Керчи водителям придется провести в пробке около двух часов. Там ручного досмотра ждут 510 автомобилей.

Со стороны Тамани в очереди стоят 370 транспортных средств. Там время ожидания превышает час.

Ранее на границе с Польшей образовалась пробка из сотен машин, желающих покинуть Украину.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!