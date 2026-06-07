На границе Казахстана и России образовалась многокилометровая очередь из автомобилей

SHOT: сотни автомобилей скопились у пункта пропуска на границе Казахстана и РФ

Сотни автомобилей стоят в пробке на казахстанско-российской границе. Об этом сообщаетLife со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, затор образовался на пункте пропуска между Актобе и Оренбургом со стороны Казахстана.

Очевидцы говорят, что время ожидания в очереди может достигать двух-трех суток. Водители утверждают, что за ускоренный проезд через границу нужно заплатить около 10 тысяч рублей.

Отмечается, что наиболее длительные проверки проходят грузовые автомобили, следующие из Узбекистана и Киргизии. Это может быть связано с усилением таможенного контроля и мерами по противодействию серому импорту.

Водители рассказали, что автомобили с российскими и казахстанскими номерами проезжают по отдельной полосе.

7 июня в очередях на Крымский мост скопилось почти 900 машин. По данным Telegram-канала, информирующего об оперативной обстановке на переправе, со стороны Керчи водителям придется провести в пробке около двух часов. Там ручного досмотра ждут 510 автомобилей.

Со стороны Тамани в очереди стоят 370 транспортных средств. Там время ожидания превышает час.

Ранее на границе с Польшей образовалась пробка из сотен машин, желающих покинуть Украину.