У берегов Мексики задержали партию кокаина весом более тонны

У берегов мексиканского штата Герреро в Тихом океане военные моряки изъяли 1,3 тонны кокаина. Об этом сообщил кабинет безопасности страны на своей странице в соцсети X.

Благодаря этой операции удалось не допустить появления на улицах около 2,6 млн доз наркотика, уточняется в сообщении силового ведомства.

С октября 2024 года, за время президентства Клаудии Шейнбаум, в ходе морского патрулирования прибрежных мексиканских вод было конфисковано в общей сложности более 71 тонны кокаина. Власти страны подчеркивают, что эти мероприятия серьезно подрывают оперативные и финансовые возможности преступных группировок.

Параллельно с операциями в открытом море мексиканские и американские правоохранители ведут борьбу с подпольной логистикой картелей. Например, на днях на границе в районе Сан-Диего (США) и Тихуаны (Мексика) был обнаружен 600-метровый наркотоннель, оборудованный электричеством, вентиляцией и даже рельсами для транспортировки грузов. Выход из подземного хода был замаскирован под склад магазина.

В ходе расследования было изъято более тонны кокаина на сумму около $45 млн. Кроме того, арестованы четыре члена картеля «Новое поколение Халиско», которым грозит пожизненное заключение.

Ранее армия Британии выделила миллионы, чтобы бороться с наркоманией среди солдат.