Армия Британии выделила миллионы, чтобы бороться с наркоманией среди солдат

В Британии намерены потратить £18 млн фунтов ($24 млн) на борьбу с употреблением запрещенных веществ среди военнослужащих, пишет The Sun.

Издание уточняет, что эти средства пойдут на то, чтобы тестировать солдат на наркотики, в том числе кокаин и каннабис, и стероиды. Фирма DNA Workplace получила контракт и будет ежегодно анализировать до 125 тыс. образцов мочи военных. Кроме того, в армии появится образовательная программа об опасности и последствиях злоупотребления психоактивными веществами.

В статье говорится, что у военного начальства есть опасения по поводу злоупотребления стероидами среди некоторых солдат: они подсели на бодибилдинг и часами поднимают тяжести. А в прошлом декабре после крупной операции по пресечению наркоторговли около 250 военных получили приказ сдать образцы мочи в казармах гарнизона на Марне. Почти у каждого десятого в организме обнаружились следы кокаина.

Прошлым летом британские пограничники изъяли одну из самых крупных партий кокаина в истории. Речь идет о 2,4 т, прибывших в Англию из Панамы. Наркотики стоимостью $132 млн были обнаружены в порту London Gateway под контейнерами на панамском судне.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что это шестая по величине конфискация кокаина за всю историю. Газета со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью тогда отметила, что британский рынок кокаина является одним из самых крупных в Европе.

Ранее ВМС Британии потратили треть времени на слежку за подлодками России.