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Общество

В Мексике обнаружили огромный туннель, ведущий прямо в США

New York Post: мексиканская полиция обнаружила туннель в США длиной 265 метров
Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мексиканская полиция обнаружила ведущий в США огромный туннель. Об этом сообщает газета New York Post.

Подземный проход был найден во время рейда федеральных правоохранительных органов в районе Нуэва-Тихуана на северо-западе страны. Протяженность расположенного на глубине свыше шести метров туннеля составляет около 265 метров. Сооружение предназначено для нелегального проникновения на территорию Соединенных Штатов.

В ходе проведения обыска полицейские конфисковали боеприпасы, мобильные телефоны, банковские карты, цифровой видеомагнитофон и десятки доз метамфетамина.

2 мая стало известно, что губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя, которого США обвиняют в наркоторговле, сообщил о своем решении временно сложить полномочия на время расследования, проводимого в Мексике. Министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений против губернатора и девяти других действующих и бывших чиновников, которых подозревают в связях с наркокартелем «Синалоа» и поставках наркотиков на американский рынок.

Ранее стало известно, что США потратят $4,5 млрд на «умную стену» на границе с Мексикой.

 
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