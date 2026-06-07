Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о жаре с 7 по 10 июня с максимальной температурой +30-31°C. Об этом сообщается в «Макс» ведомства.

В МЧС порекомендовали жителям и гостям столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в первой половине следующей недели в Москву придет жаркая погода, которая спадет к выходным.

По его прогнозу, в предстоящие 5-7 дней эта положительная температурная аномалия будет только расти, и среднесуточная температура воздуха превысит норму на 3-4°C. Во второй половине недели появится возможность локальных и непродолжительных дождей и гроз.

Также ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Московском регионе на следующей неделе может приблизиться к рекордным значениям.

Ранее москвичам рассказали, чего ждать от погоды в июле.