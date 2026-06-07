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Общество

В Новосибирске завершены поиски мальчика, который ушел гулять и не вернулся домой

В Новосибирске нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика
Shutterstock

В Новосибирске благополучно завершились поиски 10-летнего мальчика, который ушел гулять, но домой так и не вернулся. Об этом сообщили в региональном отделении отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — говорится в сообщении.

По данным волонтеров, мальчик ушел из дома в Кировском районе Новосибирска 6 июня, о его местонахождении было ничего неизвестно больше суток. Где все это время был ребенок, не сообщается.

До этого пропавшего трехлетнего ребенка нашли в реке в Якутии, недалеко от берега. Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, ушел с территории дома в селе Арылах и направился к реке Малая Ботуобуйа. У воды мальчик сорвался и утонул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Самарской области завершились поиски трехлетней девочки, которую бросили сестры.

 
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