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Общество

В Новосибирске вторые сутки ищут пропавшего школьника

«ЛизаАлерт»: 10-летний школьник ушел гулять и не вернулся в Новосибирске
Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

В Новосибирске более суток продолжаются поиски 10-летнего школьника, который пропал после прогулки. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, пропал Миночкин Никита, 10 лет. Ребенок проживает в Кировском районе Новосибирска. Школьник ушел гулять 6 июня 2026 года и домой не вернулся. С момента его исчезновения ведутся поисковые мероприятия.

Волонтеры распространили ориентировку и призвали жителей города сообщать любую информацию, которая может помочь установить местонахождение ребенка.

До этого стало известно о трагедии в Якутии, где пропавшего трехлетнего мальчика нашли в реке. По предварительным данным, ребенок ушел с территории дома в селе Арылах, направился к реке Малая Ботуобуйа, сорвался в воду и не смог всплыть.

Мальчика без признаков жизни спасатели обнаружили спустя шесть часов поисков примерно в четырех километрах ниже по течению. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону школьник ушел гулять с собакой и пропал.

 
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