В Ростове школьник ушел гулять с собакой и пропал

В Ростове-на-Дону вторые сутки продолжаются поиски четвероклассника, который ушел гулять с собакой и домой не вернулся. Об этом сообщает Telegram-канал DonDay.

В последний раз мальчика видели 2 июня ь вечером на улице Андреева. После этого он убежал в сторону улицы Амет-Хана Султана. Известно, что школьник пошел гулять с собакой и домой не вернулся.

Рост пропавшего около 140 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-рыжие волосы, карие глаза. На нем были светло-серая куртка с капюшоном, светло-голубые бриджи и черные кроссовки с белой подошвой. Информацию о местонахождении школьника просят сообщать в полицию.

До этого в Ростове трехлетний мальчик ушел из дома, пока родители спали. Мальчик отправился гулять по району и забрел в один из местных супермаркетов. В беседе с продавцом он заявил, что его зовут «Дима» и сказал, что приехал на автобусе. Женщина позвонила в экстренные службы. Выяснилось, что в другом районе семья разыскивала своего маленького сына, который пропал рано утром.

Ранее в Калининграде во время прогулки с братом потерялась семилетняя девочка.