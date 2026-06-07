Две девочки избили мужчину в Перми и попали на видео

В Перми две девочки набросились на мужчину и избили его. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошел в Мотовилихинском районе — несовершеннолетние напали на мужчину и избили его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности агрессорш и пострадавшего мужчины. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются.
Telegram-канал «ЧП Пермь» опубликовал кадры с места случившегося. На видео видно, как две девочки нападают на мужчину и начинают пинать его ногами. Отмечается, что пострадавшему на вид около 50 лет, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мужчина избил 14-летнюю девочку на детской площадке в Кирове.