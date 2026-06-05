В Кирове мужчина избил 14-летнюю девочку на детской площадке

В Кирове мужчина с ребенком избил девочку на детской площадке. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел на улице Левитана, когда мужчина гулял с малолетним мальчиком на детской площадке. В какой-то момент он напал на девочку, которая также находилась там — причина такого поведения не уточняется.

Мужчина бил девочку кулаками и толкал, школьница упала. В результате ей пришлось покинуть детскую площадку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Следственный комитет ходатайствует о передаче дела в свое производство. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее дело завели после того, как мужчина избил ребенка на детской площадке в Перми.